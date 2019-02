Venezuela: la réunion du groupe de contact de l'UE 7 février

La première réunion du groupe de contact international constitué par l'UE pour favoriser l'organisation d'une nouvelle présidentielle au Venezuela aura lieu le 7 février à Montevideo, ont annoncé dimanche la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini et le président uruguayen Tabare Vazquez. L'"Uruguay et l'Union européenne accueilleront conjointement, le jeudi 7 février" cette réunion "qui aura lieu à Montevideo" au "niveau ministériel", écrivent les deux responsables dans un communiqué conjoint. La création de ce groupe, qui comprend des pays de l'UE et d'autres d'Amérique latine, avait été annoncée le 31 janvier par Mme Mogherini, qui s'était alors donné "90 jours pour parvenir à un résultat positif".