Indignation en Irak après l'assassinat d'un écrivain en pleine rue

L'assassinat d'un écrivain en pleine rue dans la ville sainte chiite de Kerbala samedi soir a suscité l'émoi et l'indignation du milieu culturel irakien. Signe de la sensibilité du sujet, la police de Kerbala a aussitôt chargé une équipe de haut vol d'enquêter et promis de retrouver les auteurs des multiples coups de feu mortels tirés sur Alaa Machzoub devant son domicile. "On assassine la parole libre, belle et honnête", a affirmé Ali Lefta Saïd, lui-même écrivain, qui a participé à un sit-in avec d'autres intellectuels et artistes de Kerbala, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Bagdad.