Trump martèle vouloir quitter la Syrie et l'Afghanistan

Donald Trump a confirmé vouloir retirer les troupes américaines de Syrie et d'Afghanistan tout en restant en Irak pour "surveiller l'Iran". Dans un entretien avec la chaîne CBS diffusé dimanche, le président des Etats-Unis a estimé que les talibans, avec lesquels Washington a entamé des négociations directes, étaient "fatigués" après plus de 17 ans de guerre. "Je pense que tout le monde est fatigué. Nous devons nous sortir de ces guerres sans fin et ramener nos gars à la maison", a-t-il déclaré. "On verra ce qui va se passer avec les talibans. Ils veulent la paix", a-t-il ajouté, alors que l'émissaire américain pour l'Afghanistan a fait état de progrès significatifs dans les tractations.