Plus de 4.000 réfugiés évacués de Libye en 2018

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a annoncé avoir évacué plus de 4.000 réfugiés de Libye depuis le début de l'année 2018. L'UNHCR a déclaré avoir réinstallé ou évacué 4.080 réfugiés de Libye et effectué 34.505 consultations médicales au cours de l'année écoulée jusqu'à la fin du mois de janvier 2019. Par ailleurs, 6.219 familles ont reçu une aide en espèces et 1.311 kits d'abris ont été distribués à des Libyens déplacés à l'intérieur de leur pays. L'UNHCR a également confirmé que 56.643 réfugiés et demandeurs d'asile avaient déjà été enregistrés en Libye.