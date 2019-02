Accord Maroc-UE: un dossier sahraoui pour contester l'accord

L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Abdelkader Taleb Omar, a réaffirmé dimanche que la Direction sahraouie compte présenter un dossier pour contester le dernier accord commercial entre le Maroc et l'Union européenne (UE) devant les tribunaux européens et qu'elle prendra les procédures légales requises en cette matière pour la protection des ressources naturelles sahraouies. A une déclaration à l'APS, l'ambassadeur sahraoui a réitéré que le peuple sahraoui et sa Direction poursuivront leurs démarches pour soulever cette question devant les tribunaux internationaux et européens en vue de constater sa nullité, vu qu'elle est contradictoire avec le droit international et les décisions de la Cour de justice européenne (CJUE).