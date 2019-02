Le Pentagone démultiplie les déploiements à la frontière USA-Mexique

Les Etats-Unis vont envoyer 3.750 soldats de plus à la frontière avec le Mexique pour combattre l'immigration clandestine, multipliant par plus de sept le nombre d'hommes déployés, a annoncé dimanche le Pentagone. "Le département de la Défense déploiera environ 3.750 hommes de plus pour apporter le soutien supplémentaire aux gardes-frontières à la frontière sud-ouest qu'avait approuvé le secrétaire à la Défense par intérim [Patrick] Shanahan le 11 janvier", a-t-il indiqué dans un communiqué. Les effectifs seront ainsi portés à 4.350 hommes, contre 600 jusque-là.