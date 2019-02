Le Brent à plus de 63 dollars lundi à Londres

Les prix du pétrole montaient lundi en cours d'échanges européens à leur plus haut niveau de l'année, poussés par la crise au Venezuela qui affecte l'offre de ce gros producteur. Dans la matinée,le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 63,07 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 32 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mars gagnait 2 cents à 55,28 dollars. Dans la matinée, le Brent a grimpé à 63,63 dollars et le WTI à 55,75 dollars, à leur plus haut niveau depuis environ deux mois.