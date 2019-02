La neige bloque plusieurs routes dans 12 wilayas

Dix-huit routes nationales et 21 routes de wilaya ont été bloquées en raison des intempéries ayant touché les régions du nord du pays, a indiqué, lundi, un communiqué des services de la Gendarmerie nationale (GN). Les wilayas concernées par ces perturbations sont: Tizi Ouzou, Bouira, Jijel, El Tarf, Bejaia, Mila, Khenchla, Guelma, Batna, Tebessa, Souk Ahras et Bordj Bou Arreridj, a rappelé la même source, précisant que dix-huit (18) routes nationales et vingt-et-une (21) routes de wilayas étaient bloquées au trafic en raison des chutes de neige.