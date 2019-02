Complexe Sider El Hadjar: reprise des activités le 10 février en cours

Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar de Annaba, à l’arrêt depuis plus d'une semaine, reprendra ses activités le 10 février en cours, a révélé lundi son président directeur général, Chamsseddine Maâtallah. "Le complexe Sider El Hadjar reprendra ses activités dès que les opérations de montage et d’asséchement des équipements et des installations seront finalisées", a indiqué ce même responsable, en marge de la visite d'inspection du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, lors d’un exposé relatif aux dommages occasionnés par les inondations qui ont affecté ce complexe les 24 et 25 janvier derniers.