Le blé orienté à la hausse sur Euronext

Les cours du blé affichaient une certaine fermeté, lundi à la mi-journée, soutenus par les prix pratiqués par les concurrents, notamment russe et argentin. A la mi-journée sur Euronext, la tonne de blé regagnait 25 centimes d'euro sur l'échéance de mars à 204,25 euros et 25 centimes également sur celle de mai à 205,75 euros, pour un peu plus de 5.000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était également proche de l'équilibre, très légèrement dans le rouge, reculant de 25 centimes sur l'échéance de mars à 176,75 euros et de 25 centimes également sur celle de juin à 180,25 euros, pour un peu plus de 120 lots échangés