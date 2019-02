Maduro demande la médiation du Pape

Le chef de l'Etat vénézuélien, Nicolas Maduro, a annoncé lundi avoir écrit au pape François du Vatican pour demander "son aide et sa médiation dans un processus de facilitation et de renforcement du dialogue". "J'ai envoyé une lettre au pape François", a déclaré M. Maduro dans un entretien avec la chaîne de télévision italienne SkyTG24, enregistré à Caracas, ajoutant: "je lui demande son aide, dans un processus de facilitation et de renforcement du dialogue". M. Maduro a rappelé que "les gouvernements du Mexique et de l'Uruguay, tous les gouvernements des Caraïbes au sein du Caricom et celui de la Bolivie ont demandé une conférence pour le dialogue pour le 7 février".