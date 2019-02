Venezuela : la Russie soutient le plan de l'Uruguay et du Mexique

La Russie soutient un plan de règlement pour le Venezuela proposé par l'Uruguay et le Mexique, mais n'accepte pas les propositions de l'Union européenne (UE) et condamne les menaces américaines d'envahir le pays d'Amérique Latine, a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. "Nous respecterons le droit international et soutiendrons les initiatives prises par certains pays d'Amérique Latine, et en particulier par le Mexique et l'Uruguay", a indiqué M. Lavrov en s'adressant aux étudiants de l'Université slave kirghize-russe de Bichkek, capitale du Kirghizstan. "Elles ont pour objectif de produire les conditions d'un dialogue national avec la participation de toutes les forces politiques au Venezuela", a-t-il dit, selon une transcription officielle publiée sur le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères.