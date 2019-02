Le Sénat contredit Trump sur le retrait de Syrie et d'Afghanistan

Le Sénat américain a adopté lundi à une large majorité un amendement critiquant la décision de Donald Trump de retirer les forces américaines de Syrie et d'Afghanistan. L'amendement approuvé "exprime le sentiment du Sénat que les Etats-Unis font actuellement face à des menaces venant de groupes terroristes opérant en Syrie et en Afghanistan et qu'un retrait précipité des Etats-Unis pourrait mettre en danger les progrès obtenus à dure peine, ainsi que la sécurité nationale", un texte en contradiction totale avec les affirmations de Donald Trump.