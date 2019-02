Chine: Nouvelle alerte jaune à un épais brouillard

L'observatoire national chinois a renouvelé mardi une alerte jaune à un épais brouillard attendu dans certaines régions du sud du pays. Cet épais brouillard touchera des zones de l'Anhui, de Chongqing, du Hubei, du Hunan et du Jiangsu au matin, alors que dans certaines régions, la visibilité sera réduite à mois de 200 mètres, a indiqué le Centre météorologique national. Selon le centre, les conducteurs dans les régions affectées doivent ralentir leur vitesse, alors que les aéroports, les autoroutes et les ports maritimes doivent prendre des mesures de sécurité appropriées. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.