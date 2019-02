France: appel à une grève nationale de 24 heures

Le syndicat CGT organise mardi une "grève nationale de 24 heures" et des manifestations pour réclamer hausse des salaires, justice fiscale et "liberté de manifester", avec à ses côtés des "gilets jaunes" et des partis de gauche. "Il y a une trentaine de départements où il y aura des défilés jaunes et rouges", a assuré dimanche Philippe Martinez, le secrétaire général de la Confédération générale du travail. Plus de 160 manifestations sont prévues et des préavis de grève ont été déposés, notamment dans la fonction publique (Répression des fraudes) et les transports publics (RATP en région parisienne, et SNCF pour le rail dans tout le pays).