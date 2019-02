La Chine s'oppose fermement aux activités mercenaires en Afrique

La Chine s'oppose fermement aux activités mercenaires en Afrique et soutiendra toujours la quête de paix et de prospérité des nations africaines, a déclaré lundi Ma Zhaoxu, représentant de la Chine aux Nations Unies. Les activités mercenaires constituent une menace pour la paix et la stabilité dans les pays africains et la Chine appelle à plus d'efforts internationaux en vue de résoudre ce problème, a indiqué M. Ma en tant qu'envoyé spécial du président chinois Xi Jinping lors d'un débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU sur les activités mercenaires en Afrique.