L’Union européenne introduit de nouvelles sanctions contre l’Iran

Le Conseil européen a annoncé lundi avoir imposé des sanctions contre deux personnes et une entité iraniennes suite aux "activités hostiles menées par l'Iran sur le territoire de plusieurs Etats membres" de l’Union européenne, a indiqué un communiqué du Conseil, cité par l'agence de presse Sputnik. "Le Conseil est profondément préoccupé par les activités hostiles menées par l'Iran sur le territoire de plusieurs Etats membres et, dans ces circonstances, a décidé de procéder à l'inscription de deux personnes et d'une entité sur ses listes. L'Union européenne continuera de faire preuve d'unité et de solidarité en la matière et elle engage l'Iran à mettre immédiatement un terme à ce comportement intolérable", a souligné la même source.