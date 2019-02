Le Pérou a exporté pour plus de 47 milliards de dollars en 2018

Le ministre du Commerce extérieur et du Tourisme péruvien, Edgar Vasquez, a annoncé que les exportations péruviennes ont atteint en 2018 plus de 47 milliards de dollars ,soit une croissance de 7,5% pour la troisième année consécutive. "Cette croissance est principalement due à l'augmentation des exportations non traditionnelles à un taux de 12,6%, en particulier dans l'agriculture (15%) et la pêche (26%)", a précisé M. Vasquez dans une interview à l'agence de presse péruvienne Andina.