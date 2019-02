Le moral des investisseurs américains en France se dégrade

Seuls 30% des investisseurs américains, contre 72% il y a un an, se déclarent "optimistes" sur l'évolution du contexte économique en France dans les deux à trois ans à venir, selon une enquête de la Chambre de commerce américaine en France (AmCham) publiée mardi. La moitié d'entre eux prédit des perspectives stables tandis que 20% pensent qu'elles vont se dégrader, selon ce baromètre réalisé en décembre et janvier en collaboration avec le cabinet Bain & Company et auquel ont répondu 127 dirigeants de filiales d'entreprises américaines en France, représentant 52.000 employés et 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires.