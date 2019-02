Venezuela: Erdogan accuse l'UE de chercher à renverser Maduro

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé mardi l'Union européenne (UE) de chercher à renverser le président vénézuélien Nicolas Maduro, au mépris de la "démocratie", ont rapporté des médias locaux. "On sait maintenant ce qu'est l'UE. (...) D'un côté vous parlez d'élections et de démocratie, et après, par la violence et la ruse, vous allez renverser un gouvernement", a déclaré M. Erdogan lors d'un discours télévisé. Dix-neuf pays de l'UE ont reconnu Juan Guaido comme "président par intérim" du Venezuela après qu'il s'est autoproclamé président le 23 janvier.