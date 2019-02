Nigeria: six morts dans des attaques de "Boko Haram"

Au moins six personnes ont été tuées dans plusieurs attaques menées par des éléments du groupe terroriste "Boko Haram" dans le nord-est du Nigeria, où ils ont pillé des commerces et mis plusieurs villages à sac, ont indiqué mardi des sources locales. Des éléments de "Boko Haram" ont envahi lundi les villages de Shuwa et Kirchina, dans le district de Madagali, dans l'Etat d'Adamawa (nord-est). "Ils ont tué une personne à Shuwa et deux autres à Kirchina", a déclaré un chef de communauté, Maina Ularamu, cité par l'AFP. "Les terroristes ont attaqué Shuwa, tirant des coups de feu et des grenades", a-t-il raconté, soulignant que les policiers en charge de la sécurité avaient fui le district.