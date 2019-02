Accidents de la circulation: 18 morts en une semaine

Dix huit personnes ont trouvé la mort et 854 autres ont été blessées, durant la période du 27 janvier au 02 février 2019, suite à 815 accidents de la circulation survenus sur le territoire national, indique mercredi la Protection civile dans un communiqué. "Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila avec 03 personnes décédées et 16 autres blessées, suite à 23 accidents de la route. "Les blessés ont été pris en charge par nos secours puis évacués vers les structures hospitalières", précise la même source.