Le dollar en hausse face à l'euro

Le dollar s'appréciait face à l'euro mercredi matin, au lendemain du discours devant le Congrès du président américain Donald Trump et alors que la monnaie chinoise ne s'échange pas cette semaine en raison des fêtes du Nouvel An chinois. Plus tôt mercredi, l'euro baissait face au dollar, s'échangeant à 1,1387 dollar contre 1,1406 mardi soir. Le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump "était conforme aux attentes des marchés", a estimé Rikiya Takebe, stratégiste chez Okasan Online Securities. "Le président Trump a dix mois pour atteindre ses objectifs, avant que les marchés ne se mettent en mode élection. Son discours sur l'état de l'Union n'a pas apporté beaucoup d'optimisme", a de son côté observé l'analyste de Oanda Edward Moya.