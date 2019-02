Les richesses du Venezuela sont la cause de l'ingérence américaine

Le chef de l'Etat vénézuélien, Nicolas Maduro, a déclaré que les richesses de son pays, son pétrole, son or, son gaz et ses diamants notamment, poussent des pays occidentaux au premier rang desquelles les Etats-Unis, à se mêler des affaires intérieures du Venezuela. Dans un entretien accordé récemment à la chaine de télévision d'information continue RT, Maduro a souligné que "le casus belli du président Donald Trump contre le Venezuela est le pétrole, l'or, le gaz, le fer, les diamants et d'autres richesses matérielles" que possèdent le pays.