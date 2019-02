Russie : Moscou annonce son retrait du traité INF dans 6 mois

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé mercredi que la Russie se retirerait du traité "INF", sur les missiles à moyenne et à courte portée dans un délai de six mois à la suite du retrait unilatéral des Etats-Unis de cet accord, ont rapporté des médias russes. "En ce qui concerne le traité sur les missiles à moyen et à court terme, nous avons dit tout ce qui était nécessaire pour répondre aux allégations des Etats-Unis, et le président Poutine a défini notre position", a déclaré M. Lavrov, cité par l'agence Sputnik. Le chef de la diplomatie russe a ajouté que "les dirigeants américains ont suspendu leur adhésion au traité INF sans fournir des preuves sur la prétendue violation par la partie russe de cet accord", a poursuivi la même source.