L'UA prête à soutenir l'accord de paix en Centrafrique

L'Union africaine (UA) est prête à soutenir le nouvel accord de paix en République centrafricaine (RCA) entre le gouvernement et les 14 groupes armées et qui sera signé "dans les prochains jours" à Bangui, a affirmé le président de la Commission de l'UA Moussa Faki Mahamat. Le gouvernement de la Centrafrique et les 14 groupes armées ont déjà paraphé deux accords samedi et mardi respectivement à Bangui et à Khartoum. L'accord signé à Khartoum a eu lieu en présence des présidents centrafricain Faustin-Archange Touadéra et soudanais, Omar el-Béchir. "L'Union africaine continuera toujours à soutenir le processus d'une application précise et stricte de l'accord pour que la paix et la réconciliation s'établissent en République centrafricaine", a déclaré M. Faki en marge des négociations à Khartoum.