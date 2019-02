Effondrement d'un barrage au Brésil : 150 corps retrouvés

Le bilan provisoire de la rupture d'un barrage minier à Brumadinho, dans le sud-est du Brésil, est passé mercredi à 150 morts, et 182 personnes sont toujours portées disparues, ont annoncé les autorités. Au treizième jour de recherches, les pompiers ont précisé que 134 des 150 corps avaient été identifiés, alors qu'un précédent bilan faisait état de 134 morts. La majorité des morts et disparus travaillaient dans la mine Corrego do Feijao appartenant au groupe Vale, et beaucoup étaient en train de déjeuner dans la cantine d'entreprise, une des premières structures touchées par la boue.