Haïti: des milliers de manifestants contre l'inflation galopante

Plusieurs milliers de manifestants, à la colère exacerbée par la publication d'un rapport édifiant sur la mauvaise gestion des dépenses publiques, ont protesté jeudi en Haïti contre l'inflation galopante et ont exigé le départ du président Jovenel Moïse. Déjà fragilisée par une inflation à plus de 15% depuis deux ans, l'économie haïtienne plonge à cause d'une dévaluation accélérée de la monnaie nationale, la gourde, face au dollar américain, ce qui augmente d'autant les prix des produits de première nécessité, majoritairement importés. "On n'en peut plus de ce marasme économique: on n'a pas d'électricité, pas de sécurité et maintenant les vendeurs de farine et de pain ont décidé de fermer leurs portes à cause de l'inflation. Donc on s'approche à nouveau d'émeutes de la faim" s'est inquiété Ulrich Louima en tête du cortège de Port-au-Prince.