Le pétrole poursuit sa chute en Asie

Les cours pétroliers étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, en raison de l'affermissement du dollar et des doutes de plus en plus grand quant à une solution au contentieux commercial sino-américain. Vers 04h25 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mars, reculait de 40 cents à 52,24 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour avril, cédait 39 cents à 61,24 dollars. Les cours du pétrole avaient déjà fortement reculé jeudi dans le sillage d'un sentiment de refroidissement des relations entre Pékin et Washington, et de ses implications pour la croissance et la demande en or noir à travers le monde.