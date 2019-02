Mexique: 10.000 policiers pour lutter contre l'insécurité

Les autorités mexicaines ont annoncé le déploiement de plus de 10.000 membres de la police militaire et de la police fédérale dans 17 régions et agglomérations particulièrement touchées pour lutter contre l'insécurité. C’est un véritable programme pour rétablir l’ordre et mettre un terme aux problèmes d’insécurité que tente de mettre en place le président Manuel Lopez Obrador, selon la presse locale, qui cite des responsables de sécurité. L’idée n’est pas de mobiliser de nouvelles forces, mais de mieux les redistribuer, souligne-t-on, notant que les 17 régions du pays pourront compter sur des effectifs renforcés de près de 600 hommes chacune d’ici la fin du mois d’avril.