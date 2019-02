Rougeole en Europe : l'OMS appelle à des interventions plus ciblées

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté jeudi les pays européens à cibler leurs interventions contre la rougeole sur les zones et les groupes de populations où persistent des lacunes en matière de vaccination. Les progrès inégaux dans la vaccination contre la rougeole en Europe laissent un nombre croissant d'individus sans protection, et ont provoqué un nombre record de personnes atteintes du virus en 2018, a alerté le Bureau régional pour l'Europe de l'OMS qui vient de publier les données sur cette maladie pour l'année 2018. Selon les rapports mensuels nationaux de janvier à décembre 2018, 82.596 personnes dans 47 des 53 Etats membres européens ont contracté la rougeole. Le nombre total de personnes infectées par le virus en 2018 était aussi le plus élevé de cette décennie.