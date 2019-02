Le blé en net rebond sur Euronext

Les prix du blé observaient un net rebond, vendredi à la mi-journée, soutenus par la baisse de l'euro et un appel d'offres égyptien, à quelques heures du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture, particulièrement attendu, en l'absence de rapport en janvier pour cause de "shutdown". A la mi-journée sur Euronext, la tonne de blé regagnait 1,25 euro sur l'échéance de mars à 203,25 euros et un euro sur celle de mai à 204,25 euros, pour un peu plus de 10.000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était à l'équilibre, regagnant même 50 centimes d'euro sur l'échéance de mars à 176,50 euros et étant inchangée sur le contrat de juin à 179,25 euros, pour près de 300 lots échangés.