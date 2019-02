Ukraine: 44 candidats en lice pour la présidentielle

La Commission électorale ukrainienne a annoncé vendredi avoir enregistré un total de 44 candidats pour la présidentielle du 31 mars, un record pour ce scrutin. "La Commission a terminé le processus d'enregistrement des candidats au poste de président d'Ukraine. En tout, 44 candidats ont été enregistrés", a indiqué la Commission électorale dans un communiqué. La campagne s'annonçait dominée par deux poids lourds de la politique ukrainienne: le président sortant Petro Porochenko, qui brigue un second mandat, et l'ex-Première ministre Ioulia Timochenko. Ce scénario a toutefois été bousculé par l'ascension inattendue de Volodymyr Zelensky, acteur coutumier des émissions humoristiques et entrepreneur du spectacle, qui est crédité de plus de 20% des intentions de vote, devant ses adversaires.