Un Palestinien tué par les forces israéliennes

Un adolescent a été tué et onze personnes blessées vendredi par les forces d'occupation israéliennes à l'est de Ghaza, a indiqué l'agence de presse palestinienne WAFA. "Vendredi, un enfant martyr, Iyad shalbi (14 ans) et 11 citoyens ont été blessés par des balles réelles et des dizaines par balles en caoutchouc ainsi que plusieurs cas d’asphyxie à la suite de la répression des forces d’occupation israéliennes, des marches pacifiques hebdomadaires à l'est de la bande de Ghaza", rapporte WAFA.