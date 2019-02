Ebola en RDC : plus de 500 morts en six mois

L'épidémie de fièvre à virus Ebola a tué 502 personnes en six mois dans l'Est de la République démocratique du Congo, a indiqué le ministère de la Santé vendredi soir. "Au total, il y a eu 502 décès et 271 personnes guéries", a indiqué le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien. Le ministère distingue 441 décès parmi les cas confirmés et 61 parmi les cas probables. La barre des 500 décès a été dépassée vendredi avec trois nouveaux décès de cas confirmés et sept décès repérés et "validés" parmi des cas probables.