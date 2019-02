Commerce: nouvelles négociations entre Washington et Pékin

Le négociateur en chef américain Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin seront à Pékin les 14 et 15 février pour poursuivre les négociations commerciales avec la Chine, a annoncé vendredi la Maison Blanche. Ces réunions au sommet seront précédées à partir de lundi de négociations préparatoires dirigées par le représentant adjoint au commerce Jeffrey Gerrish, a-t-elle précisé dans un communiqué. Ces nouveaux pourparlers vont se tenir à deux semaines de l'échéance, le 1er mars, fixée par le président américain et son homologue Xi Jinping pour trouver un terrain d'entente.