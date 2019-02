Bissau: une manifestation d'élèves tourne en pillages

Une manifestation d'élèves à Bissau pour protester contre une possible reprise de la grève des enseignants lundi prochain, synonyme d'"année blanche", a dégénéré vendredi en scènes de pillage de magasins, du siège de deux partis gouvernementaux et de la résidence d'un ministre, ont rapporté des médias. Dès le début de la journée, des jeunes manifestants avaient envahi les rues de la capitale bissau-guinéenne, bloquant la circulation. Des jeunes, armés pour certains de gourdins, ont ensuite brûlé des pneus et des troncs d'arbre sur la principale artère menant l'aéroport et incendié des véhicules.