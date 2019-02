Accidents de la circulation: 08 décès en 48 heures

Huit personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées durant les dernières 48 heures dans 08 accidents de la circulation survenus sur le territoire national, indique, samedi dans un communiqué, la Direction générale de la Protection civile. "Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Saïda, avec 02 personnes décédées et 2 autres blessées, suite à une collision entre 2 camions, survenue sur le C.W n 09, commune et daïra d’El-Hassasna", est-il détaillé.