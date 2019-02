L'ONU appelle à plus d'efforts pour le climat

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi à des efforts internationaux plus coordonnés pour lutter contre le changement climatique. "La communauté internationale a besoin d'une plus grande volonté politique pour lutter contre ce phénomène", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en marge de la 32e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. "La communauté internationale a besoin d'une plus grande volonté politique pour prendre des mesures d'atténuation, d'adaptation et de financement de la lutte contre le changement climatique", a insisté M. Guterres.