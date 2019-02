Appel de maires européens en faveur des migrants

Les maires de Madrid, Barcelone et de plusieurs grandes villes italiennes se sont réunis samedi à Rome pour lancer un appel "à sauver l'Europe d'elle-même" sur la question de l'accueil des migrants. Vendredi soir, le pape François du Vatican avait reçu Manuela Carmena et Ada Colau, maires de Madrid et Barcelone, ainsi qu'Oscar Camps, fondateur de l'ONG de secours de migrants Proactiva Open Arms, pour évoquer cette question, a annoncé le Saint-Siège dans la matinée. Samedi matin, les deux femmes ont discuté pendant plus de deux heures avec leurs homologues de Saragosse, Valence mais aussi Naples, Palerme, Syracuse, Milan et Bologne, des villes italiennes engagées dans l'accueil des migrants, avant de signer un appel commun.