Un archipel arctique russe subit une invasion d'ours polaires

Un archipel arctique russe a décrété samedi l'état d'urgence face à une invasion de dizaines d'ours polaires agressifs, des animaux affectés par le réchauffement climatique et la fonte des glaces, qui attaquent les gens dans la rue et font intrusion dans les immeubles d'habitation, selon les autorités régionales. L'archipel de Nouvelle-Zemble (nord-est de la Russie) -- dont la population est estimée à environ 3.000 habitants -- est confronté à ce phénomène depuis décembre, expliquent les autorités régionales dans un communiqué. "Je suis sur la Nouvelle-Zemble depuis 1983, mais je n'ai jamais vu une invasion si massive des ours polaires", assure le chef de l'administration de l'archipel, Jigancha Moussine.