Le directeur général, Noureddine Khaldi, a, à partir de l'inspection principale des douanes et le guichet unique de Ghazaouet, déclaré que son «secteur collabore de manière étroite avec toutes les instances judiciaires pour épurer la situation en traitant tous les dossiers en suspens, notamment ceux ayant trait aux véhicules saisis dont le nombre à Tlemcen dépasse les

1 200». «Nous espérons organiser des rencontres régulières avec le secteur de la justice afin de traiter dans les plus brefs délais tous les dossiers en suspens ce qui aura, sans aucun doute, des retombées positives sur le Trésor public», a-t-il déclaré, soulignant que «notre visite à Tlemcen vise à donner un nouveau souffle au secteur stratégique des douanes pour qu'il puisse jouer son rôle pleinement et être au niveau attendu pour la protection de l'économie nationale». Il a ajouté que «la protection de l'économie nationale est une priorité des services des douanes assumant leurs missions avec responsabilité, professionnalisme et engagement en adoptant le contrôle douanier moderne pour faire face aux différents moyens de fraude et d'escroquerie et à tout ce qui porte préjudice à l'économie nationale dont la contrebande et la criminalité transfrontalière».

Aussi, il a fait part des «mesures prises par son administration pour simplifier les procédures douanières au profit des opérateurs économiques». L'investissement est désormais dans les ressources humaines ou encore la formation. Il s'agit d'un important volet pris en compte par la douane algérienne et pour lequel la direction de cette institution accorde une importance capitale.

Le directeur général de ce corps, Noureddine Khaldi, a affirmé que «la direction générale des douanes accorde un intérêt capital à la formation du personnel afin de lui permettre d'atteindre un niveau appréciable pour bien gérer les dossiers et d'accompagner efficacement les opérateurs économiques». «Suite aux recommandations des hautes autorités du pays, le secteur des douanes tente de se déployer en renforçant sa proximité et sa collaboration avec le secteur administratif et économique afin de jouer pleinement son rôle de préservation de l'économie nationale», a ajouté le même responsable en visite dans la wilaya de Tlemcen. «Cette visite a permis de constater les acquis et les insuffisances, notamment en matière d'infrastructures», a indiqué le DG des douanes, qui a, par la même, procédé à l'inauguration d'un nouveau siège de l'inspection divisionnaire des douanes de la ville frontalière de Maghnia.

Le même responsable a, sur place, eu droit, à d'amples informations sur les activités des diverses brigades avant de prendre la route vers la ville de Ghazaouet où il s'est enquis des travaux de réalisation d'un nouveau siège de l'inspection divisionnaire des douanes. Selon les promoteurs de ce projet, la concrétisation totale du projet a nécessité une rallonge financière de 50 millions de dinars.