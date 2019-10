Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a indiqué lundi dernier à Alger que le nombre de postulants au concours de doctorat avait atteint, cette année, 1,4 million d’étudiants. «Un million quatre cents mille étudiants ont postulé au concours de doctorat depuis l’ouverture de la plate-forme d’inscription», a indiqué, hier, à Alger le ministre en marge de sa visite au Centre de développement des technologies avancées (Cdta). Le ministre a précisé que les critères de réussite dépendent, essentiellement, de «l’excellence et de la capacité des centres de recherches en termes d’accueil et d’encadrement.» Les besoins de l’université et des centres de recherche seront également pris en considération, a souligné Bouzid, ajoutant qu’un «groupe de travail sera installé pour déterminer les besoins de l’université algérienne à moyen et à long terme» et de poursuivre que «l’évolution rapide que connaît l’enseignement supérieur en général et la recherche scientifique en particulier aura des impacts, notamment sur les méthodes et les mécanismes d’enseignement qui devraient être au diapason de ce développement, d’où la nécessité d’une nouvelle approche globale». Quant au retard accusé en matière d’inscription au «master», dénoncé par les étudiants, le ministre a rassuré qu’il sera procédé à la réparation de tout dysfonctionnement détecté dans le système d’inscription numérique. Plusieurs étudiants, introduisent leurs noms plus de cinq fois sur les listes d’inscription, ce qui mène, a regretté le ministre, à la saturation des plates-formes générant ainsi des problèmes techniques.

Il y a lieu de signaler que la période d’inscription et de réinscription a déjà débuté le 8 septembre pour s’étaler jusqu’au 31 octobre 2019. Les dossiers présentés au-delà de cette date ne seront pas admis a-t-il été précisé dans un communiqué de l’université d’Alger III. Par ailleurs, rappelle-t-on, l’inscription, version papiers, a été lancée en parallèle avec l’inscription en ligne via le portail du site de l’université d’Alger III depuis le 8 septembre 2019. Afin de faciliter le processus d’inscription, le formulaire d’inscription et de réinscription au doctorat sciences 3ème cycle dans les facultés et l’institut ainsi que les pièces à fournir dans le dossier d’inscription et le formulaire de demande d’inscription en 4ème et 5ème année pour les étudiants du 3ème cycle seront mis en ligne.

L’université d’Alger III a annoncé également l’organisation du concours national d’accès à la formation de troisième cycle le 26 octobre 2019. L’inscription se fera via la plate-forme numérique «Progres».