Le tribunal de Dar El Beida a condamné le supporter algérien ayant brandi, en Egypte, une pancarte sur laquelle était écrit « Yetnahaw gaâ », à un an de prison ferme et

50 000 dinars d’amende. Il a été accusé d’avoir « porté atteinte », à travers cette pancarte, d’ « exposition de tracts de nature à nuire à l’intérêt national », selon la chaîne de télévision privée Ennahar. Les deux autres, expulsés pour avoir introduit des fumigènes au stade du 30 juin Egypte, ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 20 000 dinars d’amende. Les trois supporters avaient été placés sous mandat de dépôt à la prison El Harrach le 26 juin dernier, à leur rapatriement de l’Egypte. Le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida avait requis, le

2 juillet , une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 dinars d’amende à l’encontre du supporter algérien expulsé d’Égypte pour avoir brandi des slogans politiques alors qu’il participait à une manifestation sportive dans ce pays pour encourager l’Equipe nationale de football à l’occasion de la coupe d’Afrique des nations (CAN 2019). Le mis en cause avait brandi en Égypte une pancarte sur laquelle était écrit le slogan célèbre du Hirak « Yetnahaw gaâ » (ils partent tous). Il a été arrêté par les autorités égyptiennes avant d’être expulsé en Algérie en compagnie de deux autres supporters. Les trois mis en cause ont été directement présentés devant la justice. Le procureur près le même tribunal avait également requis une peine de 6 mois d’emprisonnement et une amende de 20 000 dinars ainsi qu’une amende pour les deux autres supporters pour avoir fait rentrer des fumigènes dans des installations sportives susceptibles de nuire à la sécurité du public.