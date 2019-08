«L’Etat est déterminé à poursuivre le programme de réalisation et de distribution des logements, sans aucune contrainte financière», a déclaré le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, ce jeudi, lors de la cérémonie d’attribution de pas moins de 10272 logements, toutes formules confondues, dans plusieurs wilayas du pays.

Indiquant «avoir donné des instructions pour l’ouverture d’un site électronique afin de permettre aux 77757 souscripteurs au 2ème programme, répartis sur 32 wilayas, de retirer des attestations d’avant-pré-affectation. En outre, les souscripteurs du programme 2, dont le taux de réalisation de leurs logements est de 70%, pourront procéder au paiement de la troisième tranche».

Par ailleurs, lors de la remise de clés aux bénéficiaires de logements Aadl l et LPP dans la commune de Zéralda, le ministre a affirmé dans son allocution que «toutes les mesures sont prises pour poursuivre l’opération de distribution de logements et parachever les programmes locatifs lancés. Il a précisé, dans ce contexte, que les moyens financiers sont disponibles, qu’aucune contrainte n’est enregistrée, ce qui permettra d’achever les chantiers en cours dans les délais impartis».

Insistant sur l’importance du respect des délais par les entreprises chargées de la réalisation, Beldjoud a tenu à préciser que «les constructeurs appliquent les instructions du Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui a insisté sur le respect des délais de réalisation du programme locatif et la distribution immédiate de toutes les unités livrées».

Dans ce sens, le ministre à souligné que «cette opération de remise des clés concerne 4399 logements Aadl 1 (Agence nationale d’amélioration et du développement du logement), dont 3 599 à Alger et 800 à Boumerdès». Affirmant que «les souscripteurs du premier programme vont recevoir leurs logements sous peu, faisant savoir que «ses services ont compté près de 14 000 unités dont l’attribution est prévue dans les semaines qui viennent».Dans le détail, il a été procédé dans le cadre du programme Aadl, à la distribution de 5 576 unités dans huit wilayas, à savoir Biskra (400 unités), Tiaret (700), Sétif (1500), Mascara (435), Khenchela (112), Mila (500), Tissemsilt (400) et enfin Alger 1529. En ce qui concerne la formule LPP (logements promotionnels publics), le ministre a annoncé la distribution de 4 432 logements répartis sur 20 wilayas.

Revenant sur le problème épineux de la qualité des logements, le ministre a précisé que «le CTC effectue des contrôles réguliers, avant toute livraison. Des mesures vont être prises contre ceux qui ne respectent pas les normes».

Dans le même sillage, Beldjoud annonce la réception de 656 nouveaux établissements scolaires, à la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, il s’agit de 426 du primaires 137 collèges et 93 lycées pour le secondaire.

Concernant la wilaya d’Alger, il est prévu la réception, avant la rentrée scolaire, de 89 établissements, dont 65 primaires 16 collèges et 8 lycées. A rappeler que le 25 août, 481 établissements ont été livrés, répartis sur le territoire national.