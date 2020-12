Une peine de 10 ans de prison ferme. Telle est la sentence prononcée par le tribunal criminel d'Oran à l'encontre de huit individus ayant braqué les trois agents de recouvrement de l'entreprise Oppo spécialisée dans la téléphonie mobile. Ces derniers s'apprêtaient à verser près de 70 millions de dinars dans le compte bancaire de la société les employant. Cette affaire cite également un policier et un employé de la même entreprise. Ces deux derniers ont été condamnés à une année de prison ferme. Selon le document d'accusation, l'affaire est survenue le 18 juin 2017. Les policiers de la sûreté urbaine de Canastel ont reçu une alerte faisant état d'un braquage perpétré par des individus encagoulés contre les agents de l'entreprise leur subtilisant une importante somme d'argent. Ayant sur le champ procédé à l'ouverture d'un vaste front d'investigation, les policiers, se fiant aux enregistrements des caméras de télésurveillance installées sur la route principale mitoyenne de l'entreprise, ont identifié les mis en cause et les véhicules utilisés dans ce braquage. Il s'agit d'un camion frigorifique et une voiture de marque Hyundai Atos poursuivant le véhicule des agents de recouvrement. De fil en aiguille, les enquêteurs, impliquant un policier dans ce braquage à l'italienne, ont conclu que l'opération a été téléguidée de l'intérieur de l'entreprise par un agent employé de la même entreprise. Ces deux derniers ont, lors de leur procès nié les faits leur ayant été attribués tandis que leur défense a plaidé la relaxe, alors que le reste des mis en cause a avoué avoir perpétré cet acte dont les séquences sont identiques à celles des films d'action hollywoodiens. Dans cette affaire, les éléments du service de police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Oran ont joué un rôle important dans leur enquête qui a, en un laps de temps, abouti au démantèlement d'une bande de dangereux malfaiteurs, composée de sept individus impliqués dans le vol d'une somme de plus de 60 millions de dinars, lors du braquage du véhicule d'une société spécialisée dans la vente de téléphones portables. Selon le service de la police judiciaire, les malfaiteurs ont utilisé cinq véhicules, dont un fourgon, lors du braquage qui s'est déroulé sur le 4ème boulevard périphérique, ainsi que des armes blanches et une bouteille de gaz lacrymogène, afin de s'emparer de la somme de plus de 60 millions de dinars, fruit de la collecte des fonds au niveau de ses nombreuses succursales situées à l'ouest du pays. Le même service a précisé que les agents de la société privée, à bord du véhicule de service, se dirigeaient vers la banque pour y déposer la somme collectée, lorsqu'ils ont été surpris par les braqueurs qui les ont forcés à s'arrêter au bord de la route, en bloquant toutes les issues, afin de commettre leur forfait.

Les malfaiteurs avaient suivi le véhicule de service tout au long du 4ème boulevard périphérique et ont bloqué le véhicule au niveau de l'échangeur menant à la RN11 (Route nationale reliant Oran à Mostaganem), dans la commune de Bir El-Djir.