Le procureur de la République près le tribunal de Chéraga a requis, hier, des peines de 10 ans de prison ferme contre Hicham Aboud et de 4 ans contre Mouloud Meghzi et Amor Kharrat, assorties d'une amende de 10 millions de DA pour chacun pour «atteinte à l'intégrité de l'unité nationale» et «atteinte au moral de l'armée». Interrogé par le tribunal, l'accusé Mouloud Meghzi, expert en technologies de communication et ancien dirigeant de la compagnie SLC appartenant au fils du général-major à la retraite, Khaled Nezzar, a avoué avoir «téléphoné à Hicham Aboud, actuellement à l'étranger, pour lui fournir des données et des documents» qu'il a jugés «accessibles et non confidentiels» dans l'objectif de les communiquer aux médias, dans le cadre du droit de réponse aux informations diffusées contre son journal électronique». De son côté, Amor Kharrat, a rejeté toutes les charges retenues contre lui, déclarant au tribunal que «Sofiane Nezzar a utilisé son téléphone pour envoyer les documents à l'accusé Meghzi.» Les verdicts de ce procès seront rendus, par le tribunal de Chéraga, le 17 février prochain.