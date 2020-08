Une affaire pas comme les autres. Après quatre renvois en raison de l'absence des témoins, le procès du directeur de l'Agence foncière d'Oran, Mebarki Mohamed et la directrice de la Conservation foncière d'Es Senia a été ouvert dans la fin de la journée de mercredi dernier dans lequel l'avocat général a requis 10 années de prison ferme à l'encontre des deux mis en cause et la saisie des biens du premier accusé, le directeur de l'agence foncière. Ce dernier, arrêté le 14 août de l'année écoulée alors qu'il tentait de fuir clandestinement le pays par voie maritime, dans une embarcation de fortune à partir de la plage de Bousfer. Ecroué le 22 août de l'année dernière, l'ex-directeur de l'agence foncière est accusé de dilapidation des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Devant être jugé en début du mois en cours, le procès n'a pas eu lieu. Le mis en cause a, dans une requête formulée par sa défense, demandé «la présence de l'ex-secrétaire général de la wilaya d'Oran, du responsable du contentieux de l'agence foncière, ainsi que du commissaire aux comptes de cette structure en qualité de témoins. Selon le mis en cause, l'ex-secrétaire général de la wilaya «représentait le wali dans les réunions du conseil d'administration de l'agence foncière». Cette affaire est d'autant multidimensionnelle que son instruction a été riche en confidences faites par l'ex- directeur de l'agence foncière d'Oran. Ce dernier a révélé que «l'ex-wali d'Oran, Abdelghani Zalène, lui a forcé la main dans le détournement de 15 lots de terrain situés dans le quartier chic de Canastel, El Menzah actuellement». Il a déclaré que «le même wali est intervenu pour faire «bénéficier la famille d'un ex-wali de Béchar en lui accordant quatre lots de terrains à Canastel à raison de 2 000 DA/m2». «Le bénéficiaire en question est, selon l'accusé, proche de la famille d'un ex-responsable hautement placé», a-t-il dévoilé. Pour le moment, ces révélations servent d'importantes informations prises en compte par le conseiller près la Cour suprême ayant ouvert une enquête concernant l'implication de l'ex-wali d'Oran, Abdelghani Zalène. Et un autre «acquéreur», hautement placé dans l'armée, d'avoir bénéficié d'un lot de terrain à raison de 25000 DA/m2 alors que le prix réel de ce foncier oscille entre 50 000 à 10 000 DA/m2», a dévoilé le mis en cause, ce dernier est toutefois accablé par une enquête riche en révélations. Les recherches opérées par les enquêteurs ont révélé «la vente, à des prix infimes, de 15 lots de terrain et 12 autres se trouvant dans la commune d'Es Senia, alors qu'ils étaient destinés à la construction de projets d'utilité publique». Avant d'être promu au poste de directeur de l'agence foncière d'Oran, le mis en cause était chef de service dans la commune d'Oran. Mais il est également propriétaire des biens aux montants faramineux. Ils sont constitués d'une villa aux Castors, une autre à Gambetta, une autre à Carteaux et d'autres appartements dont le nombre n'a pas été dévoilé. Et ce n'est pas tout! Le rapport de l'enquête fait état de saisie par les enquêteurs de «14 actes de propriétés des biens qu'il a concédés sous forme de donation à ses enfants, ces derniers sont au nombre de sept issus de ses sept mariages». Poussant leurs recherches, les enquêteurs sont tombés nez à nez avec 19 autres actes de location des locaux commerciaux signés par sa fille, celle-ci est détentrice d'une procuration, lui ayant été accordée par l'accusé, lui donnant droit à la gestion des biens immobiliers du mis en cause.