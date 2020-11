À la fin des auditions de nombreux témoins, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed, a prononcé, jeudi, un sévère réquisitoire contre les deux anciens Premiers ministre, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Le représentant du ministère public a requis une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende de un million de dinars et la saisie de tous leurs biens à l'encontre de, Ahmed Ouyahia et de Abdelmalek Sellal.

Ils sont poursuivis pour octroi d'indus privilèges aux frères Benhamadi, dirigeant des entreprises du Groupe Condor, dont des avantages et des facilitations pour la réalisation et l'exploitation d'une usine de produits pharmaceutiques et d'importation de médicaments, Gp Pharma, une SPA gérée par le défunt ex-ministre de la Poste et des Télécommunications, Moussa Benhamadi.

Ce dernier, décédé en juillet dernier à la prison d' El Harrach des suites du Covid-19, a obtenu un contrat de concession dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah(ouest d'Alger), des crédits bancaires pour la réalisation du siège de ladite unité et des autorisations d'importation de médicaments.

Le parquet a également requis une peine de trois ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de dinars et la saisie de tous ses biens à l'encontre de l'ex-ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane lequel. Il est poursuivi pour le financement occulte de la campagne électorale concernant 5ème mandat en faveur d'Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de directeur de campagne du président déchu.

Les deux anciens Premiers ministres sont également poursuivis pour l'inculpation d'octroi de facilitations illégales à la réalisation d'un centre des brûlés à Skikda, par la société Tracovia, gérée par Omar Benhamadi, entendu en tant que témoin dans cette affaire, mais présent au banc des accusés à côté de Sellal et Zaalane, puisque condamné dans une autre affaire de corruption. Interrogé sur la contribution de son frère, ministre, au financement de la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika, avec un montant de 5,8 milliards de centimes, ce témoin n'avait pas de réponse. Tous les projets obtenus par les frères Benhamadi ont été examinés et approuvés par le Conseil national des investissements (CNI) et l'Agence nationale du développement de l'investissement (Andi).

Par ailleurs, Sellal et Zaalane, ont assuré n'être pas au courant de l'existence de deux comptes bancaires alimentés, l'un par les deniers publics et le second par des donateurs particuliers, dont le Groupe appartenant aux frères Benhamadi.

L'autre affaire examinée est celle ayant trait à deux contrats conclus en 2015 et 2016 entre le Groupe Condor et l'opérateur public de téléphonie mobile, Mobilis.

A ce propos, les deux ex-Premiers ministres ont été entendus, sachant qu'Ouyahia est intervenu en visioconférence depuis la prison de Abadla (Béchar) où il est détenu depuis plusieurs mois. Répondant aux interpellations du président de l'audience, les deux accusés ont soutenu que les contrats en question ont vu le jour «conformément au règlement intérieur de Mobilis», Sellal ayant insisté sur le fait que l'affaire était «purement économique et qu'elle n'obéissait pas à la loi sur les marchés publics et «la puissance publique n'a rien à voir «.