Agissant sur la base de renseignements la BRI de la sûreté de wilaya a réussi à mettre un terme aux agissements de trois individus impliqués dans le trafic de drogue au niveau de la cité du 20-Août. Les mis en cause sont âgés de 23 à 34 ans et avaient pris l'habitude de vendre leur marchandise dans ce quartier, qui était, il n'y a pas si longtemps un endroit tranquille. L'enquête et après autorisation de la perquisition, a permis aux éléments de la BRI de découvrir l'abri où le principal accusé cachait sa marchandise. Il s'agit d'une cave où les enquêteurs ont découvert une somme d'argent, des armes blanches et des psychotropes, mais aussi des feuilles de kif traité.

L'interrogatoire aboutira à l'arrestation des deux complices de l'accusé principal, lesquels ont été placés en détention provisoire. Toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les forces de la Bmpj ont, à leur tour, mis fin à une association de malfaiteurs composée de cinq individus âgés de 21 à 41 ans.

C'est lors d'un contrôle de véhicule, au lieu-dit Sakiet Sidi Youcef que les forces de la Bmpj ont procédé aux deux premières arrestations. Il s'agit de deux mis en cause à bord d'un véhicule a bord duquel a été découvert un sac à dos avec des ordonnances médicales falsifiées et une quantité de psychotropes Tramadol.

Les investigations ont permis la récupération du matériel informatique qui servait à falsifier des documents médicaux. L'enquête poussée aboutira a la saisie d'autres quantités de drogue et des sommes d'argent, ainsi que l'arrestation de trois autres complices. Les mis en cause ont également été accusés d'usurpation d'identité. En somme, ils devront répondre des chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, trafic de drogue et usurpation d'identité, devant la justice. Dans la daïra d'El Khroub la police a fait avorter une vente de pas moins de 1 020 capsules de Brigabaline. Deux repris de justice seront de nouveau arrêtés. Ils sont âgés de 31 et 41 ans. L'opération a été réussie grâce à la bonne exploitation de renseignements.

Les policiers ont tendu une souricière, après vérification de toutes les informations en leur possession pour que les deux mis en cause soient pris en flagrant délit. Ces derniers ont été ensuite présentés devant la justice et placés sous mandat de dépôt.